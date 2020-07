Temptation Island, Antonella Elia choc: «Lo ha preso a schiaffi in diretta...». Ecco cosa è successo

Temptation Island, Antonella Elia choc: «Lo ha preso a schiaffi in diretta...». Mentre in Sardegna si stanno concludendo le riprese del reality condotto da Filippo Bisciglia, arrivano le prime indiscrezioni su come sarebbero andate le cose tra le coppie all'Is Morus Relais.

Come riporta il sito Blastingnews, l'influencer Amedeo Venza avrebbe anticipato su Instagram che, durante il falò di confronto, la showgirl avrebbe dato vari schiaffi al fidanzato Pietro Delle Piane per l'atteggiamento assunto con le tentatrici nel villaggio.

A due giorni dalla messa in onda della seconda puntata del reality, giovedì 9 luglio, nuovi colpi di scena attendono i fan. Staremo a vedere.



Ultimo aggiornamento: 8 Luglio, 06:42

