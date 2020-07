Temptation Island, Antonella Elia è stata tradita. Pietro delle Piane bacia una single: «Mi fa ribrezzo»

Temptation Island, Antonella Elia tradita. Pietro delle Piane bacia una single: «Mi fa ribrezzo». Puntata choc, Antonella Elia scopre al falò delle fidanzate il tradimento di Pietro. L'attore ha baciato una delle single Beatrice o Ilaria, chi sarà?

Temptation Island, Antonella Elia piange. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane»

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata. Andrea contro Anna: «Ognuno per la sua strada»

Pietro Delle Piane è convinto di aver beffato tutti ma non è così. Pur avendo eluso le telecamere non è riuscito a stare zitto ed ha raccontato a Lorenzo di aver baciato una delle single del villaggio. Al falò delle fidanzate Antonella Elia assiste incredula al racconto del fidanzato e alla confenssione: «L'ho baciata». Mentre era nel villaggio Pietro si è appartato con le single Beatrice e Ilaria ed ha baciato una delle due. Le telecamere non hanno potuto immortalare il momento, ma ci pensa Pietro a raccontare tutto.



Ultimo aggiornamento: 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA