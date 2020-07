Temptation Island, Annamaria perdona Antonio: «Sono ancora innamorata, usciamo insieme»

Temptation Island, Annamaria cede e perdona Antonio: «Sono ancora innamorata, usciamo insieme». La quinta puntata si apre con il falò di confronto anticipato tra Antonio Martello e Annamaria Laino. Per Antonio è un susseguirsi di giustificazioni e promesse. E' tutto nelle mani di Annamaria che parte decisissima a chiudere tutto ma...

E' il momento per Annamaria e Antonio di rivedere le clip. Antonio è in grande difficoltà perchè le immagini parlano chiaro, lui è molto preso dalla single Ilaria: «Mi sono solo messo in gioco! Tre giorni qui dentro sono tre mesi, con lei riuscivo a parlare». Anna ribatte: «Avete parlato solo di sesso. Cu*o e tette, tutte belle, e non ci hai visto più. Antò qua non puoi fare come a casa che prendi e te ne vai, qui devi parlare. Tu vuoi farmi passare per pazza». «Io qui ho capito tutto le mie mancanze, Anna è la donna perfetta, ho capito che davo troppe cose per scontato», Anna sembra ancora essere ferma sulle sue posizioni ma non riesce a trattenere le lacrime. «Antò la verità è che io sono entrata innamorata e tu no. Che cosa le hai detto? Ti voglio? - Antonio nega dicendo che voleva intendere ti voglio bene - Antò quando tu dici ti voglio è perchè vuoi fare l'amore, altro che ti voglio bene! Hai fatto una figura di m**da su tutto! Qui hai fatto tutto questo sotto le telecamere pensa fuori». Il fidanzato adduce fantasiose spiegazioni ma Anna lo inchioda ricordandogli che anche se non l'ha mai colto sul fatto, di averlo beccato con un altro cellulare che lui ha prontamente buttato. Ma ora è il momento della decisione finale.

Anna: «Io in questi dodici giorni ho sofferto come non mai. Sono entrata con tanta amore, volevo che lui si rendesse conto di tutto quello che sta dicendo ora prima. Io fuori ho creduto sempre a tutto e sono andata avanti, ma qui ho visto veramente tanto».

Antonio: «Io qui ho preso consapevolezza di tutte le mancanze nei tuoi confronti, anche grazie a quella ragazza. Non voglio arrampicarmi sugli specchi, se usciamo da qui insieme avrai un altro Antonio. Gli errori che ho fatto in passato non li farò più, nemmeno per un secondo ho pensato di uscire single da qui. Mi hai sempre detto che era un bambino immaturo, è vero, se non avessi fatto questo percorso sarei rimasto lo stesso. Sono i dettagli a fare la differenza, qui l'ho capito». Filippo chiede ad Annamaria se gli crede: «Io ho un problema, lui in questo momento mi dovrebbe lasciare andare». Antonio non vuole, riesce anche a farla sorridere, Annamaria tentenna, Fillipo le chiede per l'ultima volta se vuole uscire single o in coppia da Temptation Island. I due si guardano a lungo, Anna ammette: «Sono ancora innamorata ... usciamo insieme».

