Temptation Island, Alessia Ligotti si mostra sui social. Cosa dicono i fan

Sabato 5 Agosto 2023, 07:35

Alessia Ligotti, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, ha attirato l'attenzione sui social media dopo il reality show. All'inizio della sua partecipazione, era fidanzata con Federico, ma al termine dell'avventura ha lasciato il programma come ragazza single. Dopo la fine del reality, Alessia è tornata su Instagram, dove ha mostrato un aspetto leggermente diverso: capelli più scuri e labbra apparentemente più voluminose. Questo cambiamento ha suscitato molti commenti tra i suoi nuovi follower, alcuni dei quali hanno sottolineato il suo aspetto "irriconoscibile" e hanno ipotizzato che potesse aver utilizzato qualche applicazione per modificare le sue foto. Alessia stessa ha risposto ai commenti offensivi riguardanti Federico, affermando che, nonostante la fine della loro relazione, continua a voler bene all'ex compagno e chiedendo al pubblico di esprimere le proprie opinioni in modo educato e rispettoso. Photo Credits: Betti Soldati Music: Korben

