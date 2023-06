Temptation Island, stasera la prima puntata: tra i tentatori due volti noti di Uomini e Donne, ecco chi sono

Lunedì 26 Giugno 2023, 10:20

Temptation Island è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova edizione, a partire dal 26 giugno A poche ore dall'inizio della trasmissione, la produzione del reality ha svelato i volti di coloro che testeranno la solidità delle sette storie d'amore. Tra i tentatori ci sono due volti noti al pubblico di Uomini e Donne spesso, infatti, alcuni personaggi visti nel dating show condotto da Maria De Filippi poi approdano sull'isola delle tentazioni... Si tratta di Daniele Schiavon, ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche, e Andrea della Cioppa, che ha corteggiato Veronica Rimondi ed è un personal trainer. Un altro volto tra i tentatori che non è sfuggito ai fan è Cesare Pontigia, che si è fatto notare partecipando a "Love Island". Le riprese sono state concluse pochi giorni fa e ora la produzione sta lavorando agli episodi. Il primo è già stato realizzato e verrà trasmesso alle 21:20 di lunedì 26 giugno su Canale 5. Photo Credits: Red Communications Music: Korben

