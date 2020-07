Non avranno mascherine, nè per loro sarà necessario il distanziamento sociale. Temptation Island sarà un'isola Covid free: tutti i partecipanti del reality cult dell’estate, che comincerà stasera 2 luglio alle 21,20 su Canale 5, hanno fatto i test sierologici e vissuto un periodo di isolamento prima di iniziare le registrazioni del programma. Via libera dunque a baci, abbracci ed effusioni: «Le emozioni di Temptation saranno senza mascherina e non condizionate dalla pandemia», assicura Filippo Bisciglia che per il settimo anno racconterà amori e disamori dei concorrenti chiusi per 21 giorni in un villaggio della Sardegna. E già si preannunciano siparietti da non perdere.

Le coppie Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l'ex difensore della Fiorentina, sono una delle coppie vip del programma. I due si conoscono da quattro anni e sono fidanzati da tre. Mentre l’ex viola è sempre stato scapolo, l’ex reginetta di bellezza ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli.

Spoiler: nella prima puntata Amoruso sembra già divertirsi con le sexy tentatrici scatenandosi in balletti caraibici.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, rispettivamente 56 e 46 anni, sono la prima delle due coppie vip di Temptation Island 2020. I due sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono. La coppia si era già messa in mostra durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando lui era stato beccato con in compagnia di un'altra donna mentre la Elia era nella casa. Secondo alcune indiscrezioni la coppia pare sia di nuovo in rotta.

In un filmato, già mandato in onda sul web, si vede la Elia commentare il fidanzato in atteggiamenti ambigui con una tentatrice urlando: "Oddio , ma che fa?". Ne vedremo delle belle.



Anna e Andrea, una delle 4 coppie Nip (not important people) di Temptation Island 2020. Ambedue di Roma, sono fidanzati da circa un anno e mezzo. Lei hai 37 anni, lui 27.

Valeria, 27 anni e Ciavy, 35, fanno coppia da 4 anni ma non convivono. Lei infatti vive a Roma con i genitori e sua figlia di 10 anni. Lui che si chiama Andrea Maliokapis vive a Ladispoli con i suoi.

Annamaria e Antonio, coppia di Napoli fidanzata da due anni e mezzo. Lei ha 43 anni, dieci più di lui che pare sia un tombeur de femme, sinora sempre perdonato da lei.

Sofia e Alessandro coppia di Perugia, lei 30 anni, lui 47 anni, sono insieme da 4 anni e mezzo. Ambedue hanno due figli.



