Temptation Island 2019, svelati i nomi dei tentatori scelti: ci sono anche volti noti

Manca poco alla nuova edizione di Temptation Island (versione nip). Le puntate sono state registrate e inizieranno ad andare in onda a partire da lunedì prossimo. A verificare la tenuta del loro rapporto e a mettere alla prova la fedeltà reciproca ci saranno sei coppie. Il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha svelato anche i nomi di tutti i tentatori scelti. Tra essi spuntano anche diversi volti noti.

I TENTATORI I fidanzati saranno in compagnia di ben 13 donne single, mentre le fidanzate conosceranno 13 uomini liberi. Tra le donne spicca Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello 14, a cui si affiancano altri personaggi conosciuti a "Uomini e Donne". È il caso di Giulio Raselli, fra i protagonisti del trono di Giulia Cavaglià, di Rodolfo Salemi, che ha corteggiato Mara Fasone, e di Alessandro Cannataro, che in passato ha tentato di conquistare Sara Affi Fella. Infine troviamo Nicolas Bovi, calciatore ed ex fidanzato dell’influencer e tronista Beatrice Valli da cui ha avuto un figlio.

LE COPPIE I concorrenti di Temptation Island trascorreranno 21 giorni consecutivi nel resort scelto dalla produzione, ma potranno interrompere l'avventura per chiedere il consueto falò di confronto. Saranno isolati dal resto del mondo e senza poter parlare l'una con l'altro. Nei prossimi giorni impareremo a conoscere Arcangelo e Nunzia, Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, David e Cristina.

COLPI DI SCENA La nuova edizione del programma si preannuncia già piena di colpi di scena. Sembra che già alla prima puntata vedremo una coppia dirsi addio. S econdo le indiscrezioni, si sarebbero lasciati davanti al falò di confronto e al conduttore Filippo Bisciglia. È la prima volta che accade che una coppia "scoppia" così presto. Sarà stata colpa di uno dei tentatori?



Ultimo aggiornamento: 15:03

