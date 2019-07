Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina mano nella mano: «L'amore vince su tutto»

Dopo tante coppie scoppiate finalmente un lieto fine. Nell'ultima puntata di Temptation Island 2019 a sorpresa Nicola e Sabrina arrivano mano nella mano: «L'amore vince su tutto»

A mettere la parola fine al rapporto è stato Nicola, dopo aver visto Sabrina completamente persa per il suo tentatore Giulio, che però non ricambia. Al termine del falò Nicola ha voluto vedere la single Maddalena.

Ad un mese di distanza cosa è successo alla coppia con dodici anni di differenza? Colpo di scena Nicola si presenta nell'ultima puntata di Temptation Island 2019 mano nella mano con Sabrina : «I sentimenti per Sabrina ci sono sempre stati. Lei si è fatta avanti e dopo l'iniziale freddezza, quando l'ho rivista - racconta Nicola - ci siamo abbracciati, è stato molto particolare e lì è stata un'esplosione di emozioni», «al falò ho lasciato che Nicola si sfogasse, vedevo tanta rabbia. Ma noi ci amiamo, ci siamo scritti, il giorno dopo ci siamo visti e non ci siamo mai più lasciati» ha spiegato Sabrina.



L'esperienza di Temptation ha fatto bene a entrambi, il dialogo è migliorato e sembrano davvero sereni. «Se c'è un amore grande si supera tutto - prosegue Sabrina - L'amore vince su tutto. Ad oggi vogliamo viverci senza pensare al futuro, abbiamo del lavoro da fare, il resto verrà da sè».

