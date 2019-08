Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia: «Quello che è successo non è mai accaduto prima»

L’edizione appena conclusa di Temptation Island 2019 ha visto inaspettatamente una vera e propria moria di coppie. Lo stesso Flippo Bisciglia, condutture del docu reality estivo di casa Mediaset che ha ottenuto ottimi risultati d'ascolto, si è detto stupito di quanto accaduto.

E’ la prima volta che si verificano tanti addii fra i partecipanti: “Non era mai successo – ha dichiarato a “Tv, sorrisi e canzoni” - che rimanesse soltanto una coppia. Nelle scorse edizioni più della metà resisteva. Non so spiegarmi il perché, è sempre un terno a lotto”.

Dalle passate edizioni ha imparato che se qualcosa non funziona, è meglio lasciarsi: “Sono più contento quando restano insieme ma devono esserci i presupposti. Se capisco che non funzionerà o che stare assieme è una forzatura, spero che si lascino. Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi, il che può significare anche rifarsi una vita con un’altra persona”.



