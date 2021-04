Dal 17 aprile su RaiPlay la serie animata «Nefertina, la prima scriba reporter dell'Antico Egitto»

Lei si chiama Nefertina, è figlia dello scriba del Faraone ed è dotata di una capacità unica per l’epoca: sa leggere e scrivere. Per questo aspira a diventare la prima scriba-reporter della storia dell’Egitto e riporta tutti gli avvenimenti nel suo papir-diario.

Naturalmente si mette sempre nei guai ma ad aiutarla ci sono il suo fidato amico Piramses e il gatto Micerina, con cui vive grandi avventure. La nuova serie tv animataper bambini ambientata all’ombra delle Piramidi, “Nefertina, la prima scriba reporter dell'Antico Egitto”, dal 17 aprile sarà in anteprima assoluta su RaiPlay con i primi 26 episodi e dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05. In tutto sono 52 episodi da 11 minuti prodotti dalla società romana Graphilm di Maurizio Forestieri in collaborazione con Rai Ragazzi. Protagonista Nefertina, una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità̀ e grande coraggio, per una serie che vuole unire divertimento e qualche assaggio di informazione storica per accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’Antico Egitto.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2021, Fiorello omaggia Little Tony con un look speciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA