Televideo Rai compie 40 anni

Lunedì 15 Gennaio 2024, 13:41

La Rai celebra il 40º anniversario del servizio Televideo, lanciato il 15 gennaio 1984. In concomitanza con questa ricorrenza, Rai News 24 e Rai Pubblica Utilità hanno pianificato diverse iniziative. La pagina 428 di Televideo ripercorrerà il cammino del servizio con materiali di repertorio e contenuti speciali online e sui social media. Sarà creato un contributo video in collaborazione con Rai Teche, e verrà attivato un indirizzo e-mail (tlvnazionale@rai.it) per raccogliere testimonianze e ricordi degli utenti. Infine, un Speciale sul sito di Rainews, sviluppato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità, completerà le celebrazioni. Televideo, precedendo l'era di Internet, ha reso gli utenti attivi e interattivi, fornendo un servizio gratuito, in tempo reale e consultabile su vari argomenti. La lunga storia del servizio si è consolidata nel tempo e guarda al futuro.