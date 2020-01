Taylor Mega, Tapiro d'oro di Striscia dopo essere stata cacciata da Barbara D'Urso: «Qualcuno ha giocato sporco»

Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Taylor Mega dopo essere stata cacciata da Barbara D'Urso: «Mi hanno fatto un tranello». Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Taylor Mega, che, nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, è stata cacciata dalla conduttrice dopo aver appreso di una foto della Mega ritratta mentre fa il dito medio con dietro una macchina della polizia.

Taylor Mega cacciata da Barbara D'Urso per quel 'dito medio': l'influencer si sfoga così su Instagram

«Se la notizia fosse vera - aveva detto a la D'Urso domenica sera durante la puntata Live - non voglio più averla nelle mie trasmissioni». Taylor Mega finge di non ricordare di aver fatto la foto che sparisce dal suo profilo Instagram, non abbastanza velocemente perchè l'immagine riempie subito la bacheca di twitter. Ma l'influencer friulana dopo essersi sfogata sul suo profilo Instagram ai microfoni di Striscia sostiene di essere stata vittima di un tranello ordito dagli autori del programma: «Erano mesi che dicevo agli autori che non volevo più apparire in tv. Barbara ha preso male questa cosa e ha deciso di dire che era lei a cacciarmi, usando come pretesto una mia foto di un anno fa. Qualcuno ha giocato in maniera sporca e c’è stato un tranello nei miei confronti».

