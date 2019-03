Taylor Mega attacca Mughini: «Leggono quello che scrivi grazie a gente influente come me»

È guerra aperta fra Taylor Mega e Giampiero Mughini. La categoria degli influencer è stata infatti il bersaglio di un articolo del giornalista su Dagospia. L'ex naufraga, pur non venendo citata direttamente nell'invettiva, deve essersi sentita tirata in ballo e ha deciso di rispondere a Mughini attraverso Instagram: «Se volessi fare il tuo gioco, caro Gianpiero, dovrei attaccarti dicendo che oggi l’editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona».

Taylor Mega ha proseguito: «Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è grazie alla mia influenza se qualcuno legge quelle quattro stro…te che ti sei permesso di scrivere». Le motivazioni della sfuriata dell'influencer sono presto spiegate: «Mi rammarica vedere che tu abbia preso posizione su un argomento che non solo evidentemente, ma anche dichiaratamente, non conosci. Ancor più scomodo è vedere che non ti sei fatto problemi a giudicare ciò che sapevi di non sapere».

