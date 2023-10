Il "trash" di Canale 5 finisce a Tale e Quale Show di Carlo Conti

Il tanto discusso "trash" di Canale 5, dei programmi di Barbara d'Urso, chiusi da Mediaset dal suo editore, si trasferisce quasi in blocco sui canali Rai, sulla rete ammiraglia per la precisione, in un programma che di trash non ha nulla: Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Guardando bene ai nuovi concorrenti del fortunatissimo programma del sabato sera di Rai 1 la lista dei nomi proveniente da programmi concorrenti è lunga: da Alex Belli a Maria Teresa Ruta. Da Jo Squillo a Pamela Prati fino a Ginevra Lamborghini. Non è la prima volta che succede, che tanti ex concorrenti di reality del Biscione poi siano finiti in programma di Mamma Rai. E quanto pare nemmeno l'ultima.

Quest'anno su dieci concorrenti di Tale e Quale Show, cinque arrivano dalla Casa del GF Vip di Alfonso Signorini. Non male. Insomma pur di esserci, ricominciare ci si mette pure a cantare...

La più contenta sembra essere Maria Teresa Ruta come racconta Nuovo Tv: «Conti mi ha fatto entrare nel programma perché l'ho sfiniti. Negli ultimi tre anni gli ho mandato decine e decine di imitazioni improponibili».