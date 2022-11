Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino trionfa anche nella finalissima dei campioni

Sabato 19 Novembre 2022, 12:17

Anche per quest'anno, Tale e Quale Show, lo spettacolo di intrattenimento firmato da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1 ogni venerdì sera, è arrivato al suo epilogo. E a vincere la finalissima è stato Antonino Spadaccino. Il cantante di Foggia diventato celebre grazie al talent Amici di Maria De Filippi, dopo aver vinto l'edizione 2022 dello show ha trionfato anche nella finalissima dei campioni. Considerato da subito il favorito, Antonino ha conquistato pubblico e giuria con le sue imitazioni. Marco Masini, Tom Walker, Fausto Leali, Rod Stewart, Loredana Bertè e Bruno Mars. E ieri sera ha confermato di essere il campione assoluto. A seguire, nella classifica completa, Valentina Persia come Gabriella Ferri ed ex equo Andrea Dianetti (Damiano dei Maneskin) e Gilles Rocca (Franco Califano)

Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino trionfa (ancora)

Con Ci vorrebbe il mare ha depistato tutti i migliori della dodicesima edizione (quella ttuale): Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini e i migliori dell’undicesima edizione: i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Boom di ascolti

Finale con il botto per Il Torneo di Tale e Quale Show che vince la serata con 4, 8 milioni e 28,7%. Record storico. Quella di ieri sera è la seconda puntata con lo share più alto in 12 edizioni ed è attualmente la proposta più vista dell’autunno tv 2022.