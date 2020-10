Tale e Quale show, boom di ascolti: trionfa Pago nei panni di Tony Hadley

Tale e Quale Show fa il boom di ascolti nella serata in cui trionfa Pago nei panni di Tony Hadley e stravince nella sovrapposizione con il Gf Vip. I dati degli ascolti tv: 3.883.472 spettatori, pari al 19% di share: è il programma più visto della serata, distaccando di quasi 5 punti il Grande Fratello Vip.

Pago ieri sera ha interpretato Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet. Cantando dal vivo il brano “Gold” il cantante sardo ha conquistato il pubblico in studio e i giudici. La vittoria-bis conferma Pago in testa alla classifica generale.

Coletta: «'Tale e quale' vince e rispetta l'orario»

«Ancora una volta Carlo Conti con il quarto appuntamento di 'Tale e quale' vince il prime time del venerdi sera, peraltro congedandosi puntualmente dal pubblico a mezzanotte». Lo sottolinea il direttore di Rai1, Stefano Coletta che aggiunge: «È il successo di uno show che mette insieme talento, trasformismo, e come in tutte le favole, l'happy end, ogni volta, di voler scoprire chi sarà il vincitore di puntata. È un meccanismo di sana competizione che continua a ottenere da dieci anni il favore del pubblico per la sua sobrietà e la ritmica che gli imprime la conduzione di Carlo Conti, sempre contrappuntata dalla professionalità di una giuria che lavora su registri di competenza e leggerezza senza mai abbassare la qualità».

