Tale e Quale Show 2023: quando inizia, chi sono i giudici e i nuovi concorrenti

Manca ormai davvero poco alla 13° edizione di Tale e Quale Show, il celebre e amatissimo programma condotto da Carlo Conti che anche quest'anno vedrà personaggi famosi sfidarsi in una gara di interpretazione musicale e recitazioni nei panni di icone musicali del presente e del passato. Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione.

Tale e Quale Show 2023: tutte le novità

La prima puntata della nuova edizione è fissata per venerdì 22 settembre, alle ore 21.20 sempre su Rai 1. Per quanto riguarda i concorrenti, dopo la discussa esclusione di Cristina Scuccia, hanno confermato la loro presenza due amati (e chiacchieratissimi) ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Ginevra Lamborghini.

Cristina Scuccia esclusa da "Tale e Quale", Carlo Conti: «Ha posto condizioni inaccettabili». Malgioglio: «Aveva terrore»

Intervistati da "Tv Sorrisi e Canzoni", i due ex gieffini hanno raccontato come sono riusciti a fare colpo su Carlo Conti e ad entrare nel programma: «Penso che la mia energià e la mia versatilità, unite alla voglia di mettermi in gioco, siano state gli ingredienti magici per convincere Carlo Conti - ha dichiarato la Lamborghini - Non vorrei imitare personaggi maschili con una voce potente. Spero di conquistare Malgioglio anche se è molto esigente»

I concorrenti

«Questi i protagonisti della prossima edizione di T&Q show (oltre ai ripetenti Cirilli e Paolantoni) su Raiuno dal 22 settembre», rivela in un post Instagram lo stesso Carlo Conti. Poi la lista dei nomi, ai quali è però da sottrarre quello della Scuccia. Gli altri: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.

Jo ha ironicamente svelato: «Ho convinto Conti promettendogli un tiramisù vegano per ogni puntata del format».

«Mi ha preso perché l’ho sfinito, sono una frana a cantare e non riesco a imitare, confido nei coach», ha invece dichiarato Maria Teresa, mentre Scialpi ha spiegato: «Carlo è un caro amico, mi ha chiesto di partecipare al programma sin dall’inizio».

Per quanto riguarda invece i giudici, che rappresrntano una componente fondamentale nel talent, sembra che i nomi dovrebbero rimanere invariati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che con la loro competenza in ambiti differenti e il loro umorismo hanno già dato prova di saper guidare con professionalità e leggerezza i percorsi artistici dei concorrenti.