Tagadà, giallo sul programma: non va in onda per "controlli sanitari". Cosa è successo

La mancata messa in onda del programma di La7 "Tagadà" è un vero e proprio giallo. La trasmissione condotta da Tiziana Panella questo pomeriggio non è apparsa sugli schermi dei telespettatori in attesa che sui social si sono immediatamente resi conto che c'era qualcosa che non andava. Sul profilo Twitter di Tagadà è apparso un tweet che spiega come il programma sia stato costretto a uno stop a scopo precauzionale "al fine di permettere i dovuti controlli sanitari".

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella#La7 #tagada #tagadala7 pic.twitter.com/lgJUgS0r5o — La7 (@La7tv) October 6, 2020

Gli utenti si sono subito chiesti se questa sospensione misteriosa, senza ulteriori chiarimenti da parte della rete, sia correlata a un caso di positività all'interno della redazione del programma. Proprio ieri la sede del quotidiano La Stampa è stata evacuata per via della positività del direttore Massimo Giannini. Non è escluso che nella redazione della trasmissione di La7 possa essersi verificato un episodio simile.

