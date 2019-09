Susanna Messaggio ricorda Mike Bongiorno: «Ci parliamo ancora»

Susanna Messaggio ricorda Mike Bongiorno pochi giorni prima del decennale della sua morte e racconta ai fan che i due non hanno mai smesso di parlare. Avevano stretto una forte amicizia lavorando insieme per anni, in programmi come Superflash, Bis e Telemikè. Oggi, la showgirl ed ex valletta di Bongiorno, ha deciso di parlare della sofferenza che ancora prova per la perdita del conduttore sul suo profilo Twitter, dove scrive: «In questi giorni parlano tutti di te. Anche chi ti conosceva poco. Non sanno che per me non sei mai andato via e che ci parliamo. Con Allegria».

Intanto tutto il mondo dello spettacolo si unisce al ricordo del re della tv italiana. Giovedì 5 settembre andrà in onda su Canale 5 uno speciale del Maurizio Costanzo show condotto eccezionalmente da Gerry Scotty, che lo stesso Mike designò come suo erede, e che leggerà alcuni aneddoti della vita di Bongiorno. Sul palco poi saranno presenti Pippo Baudo, Antonella Elia, Paola Barale, Simona Ventura, Vittorio Sgarbi e Massimo Lopez, il più grande imitatore del conduttore. Insieme a loro, si uniranno nel ricordo di Mike anche il figlio Nicolò.

