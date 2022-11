L'ex Suor Cristina torna in tv, e arriva anche la benedizione delle Orsoline: «Rispettiamo la sua decisione, le auguriamo ogni bene»

Da giorni non si parla d'altro e il ciclone Suor Cristina sembra essere inarrestabile. È arrivata nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa domenica per raccontare la sua vita dopo aver deciso di abbandonare il convento. Suor Cristina è tornata a essere Cristina Scuccia e dopo 15 anni di clausura ora dei dei lunghissimi capelli (che ama portare sciolti) ricci che le incorniciano un viso curato in ogni dettaglio. L'ex suora vincitrice di The Voice 2014, ora fa la cameriera in Spagna, ma è tornata in Italia per accendere le luci su di se. E i riflettori non si spengeranno a breve. Dopo aver detto di essere pronta a innamorarsi, domenica 27 novembre tornerà a Canale 5.

Suor Cristina, dall'addio al convento alla ricerca dell'amore: «Da quando ho tolto il velo ho tanti spasimanti. Aspetto il colpo di fulmine»

L'ex Suor Cristina torna in tv: ecco dove

Ebbene si, sette giorni dopo l’annuncio clamoroso, l’ex Suor Cristina Scuccia tornerà di nuovo a Verissimo: sarà ospite della puntata in onda su Canale 5 domenica 27 novembre. La giovane riapparirà nello studio Mediaset per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana tra copertine e aperture dei tg a lei dedicati. Non ha perso la fede e non rinnega nulla di quello che ha fatto la 34enne siciliana ma dopo la vittoria dal talent canoro e il Covid, a causa del quale ha anche perso il padre, si è messa molto in discussione ed ha acquisito una consapevolezza diversa di sè stessa.

«Suor Cristina? Di che vogliamo parlare?»: le Orsoline “reagiscono” alla scelta di Cristina Scuccia di togliersi il velo

La benedizione delle Orsoline

E sono anche le sue ex colleghe, le Suore Orsoline della Sacra Famiglia a mandarle gli auguri. «Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino - ha detto la Madre generale Madre Carmela Distefano -. La sentiremo sempre una nostra sorella e l'accompagneremo con l'affetto e con la preghiera». E se inizialmente si era preso il loro No comment come un segno di freddezza rispetto alla decisione della Scuccia, sono proprio le suore a negare i rumors.

Le dichiarazioni

Un processo durato anni, seguito anche da una psicologa, ma che ha portato la cantante a prendere il coraggio di vivere la sua vita a pieno. Oggi l’ex suora – che nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle destando non poche polemiche per la scelta di non poter eseguire balli più passionali come tango o bachata – vive in Spagna, lavora come cameriera ed è single. Ma come ha dichiarato, da quando Suor Cristina ha tolto il velo ha «tanti spasimanti. Aspetto però il colpo di fulmine»