Suburra 2, quanto sono cattivi Aureliano, Spadino e Lele? Il nuovo spot di Netflix tutto da ridere

Che succede se allo stesso tavolo ci sono Spadino, Aureliano e Lele? O meglio - per chi non li conoscesse - gli attori di Suburra 2/ la serie, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Eduardo Valdarnini?

Un tavolo davvero da paura. Ma per testare quanto sono cattivi i cattivi di Suburra i personaggi sono stati messi alla prova in un divertente spot dal titolo "Piccante criminale". Come dice la pubblicità per il lancio della serie attualmente in onda su Netflix «Roma non era così hot dai tempi di Nerone».

I tre attori sono alle prese con un piatto decisamente piccante a base di 'nduja e peperoncino. Cosa succederà?

Suburra 2, i protagonisti della stagione 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA