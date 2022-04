Studionews, "Lavoro in sicurezza, un diritto inviolabile": il team della sesta puntata

Istituita nel 2003 dall’Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO), la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro sarà al centro della prossima puntata di “StudioNews”, giovedì 28 Aprile alle 11.00

Il programma, nato dalla collaborazione tra l’agenzia di stampa Askanews e Teleambiente, offre 90 minuti di approfondimento e va in onda sui canali social Askanews e Teleambiente, studionews.tv ed in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre.

Alla conduzione Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi che anche questa settimana accoglieranno, in studio ed in collegamento numerosi ospiti: Alessandro Morelli vice-Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili; Emidio Deandri Vice Presidente Nazionale ANMLI (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro); Sebastiano Calleri, responsabile salute e sicurezza CGIL nazionale; Simone Muzio, Head of Operations di EdiliziAcrobatica S.p,A.; Mauro Sgotto, avvocato penalista; Alberto Mantovani, formatore aziendale in comunicazione e ricerca; Patrizia Landini, giornalista e direttrice di ViaVaiTv.

StudioNews, giovedì 21 aprile: ospiti e anticipazioni della puntata, da Malagò a Rosolino

Attesi i due contributi analitici sia del direttore di AskaNews Gianni Todini che del direttore di TeleAmbiente Stefano Zago.

La terza parte di StudioNews, sarà dedicata ai “Fatti della settimana”. Tantissimi servizi per raccontare curiosità, grandi eventi, iniziative editoriali (con la presentazione del libro di Guido Caroselli e Raffaella Costa “Io salvo il Pianeta – 100 + 1 azioni quotidiane che tutti possiamo fare per il Pianeta) passando per due grandi interviste, al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

In redazione le giornaliste Serena Sartini e Marielena Leggieri.