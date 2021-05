Striscia la notizia questa sera rivela: alla Rai spariti anche un De Chirico e un Guttuso

Questa sera a "Striscia la notizia" , su Canale 5 alle ore 20,35, uno scoop dell’inviato Pinuccio: sono sparite dalla Rai alcune opere d’arte di estremo valore. In particolare, il quadro “Vita nei campi” di Giorgio de Chirico, che pare sia stato rubato e sostituito con una copia (poi scomparsa anche quella), e “La domenica della buona gente” di Renato Guttuso.

A scoprirlo è Pinuccio - titolare della rubrica "Rai scoglio 24" sugli sprechi Rai e candidato al Cda della tv di Stato - che nella puntata di stasera per far luce sulla vicenda intervista Nicola Sinisi, direttore canone e beni artistici della Rai: «Mi pare che i suoi uccellini in Rai volino bene. C’è un’inchiesta della magistratura e in Italia bisogna imparare a rispettare i ruoli, quindi io non le dico niente».

E non si tratterebbe di casi isolati. Come ricorda Mediaset in un comunicato, «qualche tempo fa anche il Messaggero ha riportato la scoperta che un dipinto di proprietà della Rai di Ottone Rosai, artista fiorentino del Novecento, era stato sostituito da un falso identico». Il ladro, un ex dipendente della tv pubblica, ha ammesso il furto, ma essendo avvenuto negli anni 70 i reati sono caduti in prescrizione

L’inviato pugliese a quanto si apprende, continuerà a indagare su queste strane sparizioni nelle prossime puntate del Tg satirico di Antonio Ricci.

