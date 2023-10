Striscia la Notizia, come funzionano i fuorionda (e come arriverebbero ad Antonio Ricci): la ricostruzione del caso Giambruno

Striscia la Notizia, come funzionano i fuorionda? E come arriverebbero alla redazione di Antonio Ricci? Gli estratti televisivi del programma condotto da Andrea Giambruno, e mandati in onda dal tg satirico di Canale5, hanno determinato la fine della relazione con Meloni e scatenato una vera e proprio bufera mediatica. «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa - ha scandito la premier - sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Un messaggio che porta con sé letture diverse, una su tutte il fastidio nei confronti di Mediaset, e quindi della famiglia Berlusconi, per la gestione dei servizi di Striscia, divisi ad arte - è l'accusa di alcuni fedelissimi della premier - in due puntate.

Andrea Giambruno, che succede ora? Lo stop Mediaset e il fardello del codice etico: ecco cosa rischia

Il retroscena

Ma vista la riconosciuta libertà d'azione di Antonio Ricci - vecchio patto di ferro sottoscritto col Cavaliere - non si esclude dalle parti della maggioranza e di Fi in particolare, che Pier Silvio non fosse realmente al corrente dei contenuti del servizio.

E se Ricci telegrafico si è affrettato a commentare la vicenda pronosticando che «un giorno la Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere», Giambruno si è autosospende per sette giorni dalla conduzione del Diario del Giorno e l'azienda ha annunciato di voler avviare un'indagine sui fatti.

La ricostruzione

Il sito Fanpage.it ha appreso da fonti interne a Mediaset che «i video di ciascuna trasmissione possono essere registrati in quella che tecnicamente si chiama “bassa frequenza”, una sorta di circuito chiuso che collega le varie regie degli studi tv e che potrebbe fornire filmati di momenti off record». È in questo fitto marasma che si muoverebbe la redazione del tg satrico riportando così gaffe o strafalcioni che quotidianamente avvengono nei programmi televisivi. Ma come arriverebbero questi filmati? «c'è chi riferisce - aggiunge Fanpage - la possibilità di registrazioni private con cellulari, convertite in tracce audio da montare su appositi video», anche se non sembra questo il caso di Giambruno. Probabilmente «qualcuno di interno al programma Diario del giorno» avrebbe avuto «interesse a passare momenti fuori onda al patron di Striscia per una segnalazione diretta sul noto giornalista di Rete 4». È bene precisare che si tratta solo di speculazioni. E come tali vanno trattate, vista la delicatezza dell'episodio.