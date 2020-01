Striscia la notizia, il nuovo taglio di capelli di Ficarra

Il debutto del 2020 arriva con un nuovo taglio di capelli. Ficarra, insieme al suo collega Picone, entra nello studio di Striscia la notizia sorprendendo il pubblico con il suo nuovo look. Riflettori puntati sull'attore che sorride, in smoking, mostrando uno stile subito commentato sui social.

La puntata è cominciata con un po' di polemiche. Una frecciatina diretta al Grande Fratello Vip lanciata da Picone: «Torna il Grande Fratello Vip. Organizzatevi come potete, noi dobbiamo stare qui per contratto». La frase è arrivata dopo la battuta sul nuovo esordio del duo comico nello studio della trasmissione di Antonio Ricci: «E' una bella serata per la televisione italiana perché torniamo noi».

Ficarra e Picone difendono Checco Zalone

Il duo comico è padrone assoluto del pre-serata di Canale 5. La coppia funziona come sempre e lo si vede anche quando Picone lancia Ficarra nel cantare la sigla di Heidi. Dopo il taglio dei capelli, la forza comica non è andata affatto smarrita.



