Striscia la Notizia, boom di ascolti con picchi di 7 milioni. ​Antonio Ricci già al lavoro per nuova edizione

Un'ottima annata per Striscia la Notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti che ieri, martedì 9 giugno, è stato il programma più visto con un ascolto medio di 4.557.000 telespettatori e un picco (alle 21:40) di 5 milioni di telespettatori. E il patron Antonio Ricci è già al lavoro per una trentatreesima edizione piena di grandi novità e inchieste. La 32esima stagione del programma targato Mediaset mette a segno un boom di ascolti in tv e sul web: con un +5% di spettatori rispetto allo scorso anno, dati in crescita sul target laureati (+4%) e diplomati (+6%) e si conferma leader sul pubblico attivo nell’access prime time.

Il miglior ascolto della stagione è stato registrato il 26 marzo 2020, quando Striscia ha conquistato 6.044.000 telespettatori, pari al 19.20% di share e al 21.75% di share sul pubblico attivo, con picchi di 7.000.000 di telespettatori (22.09% di share e 24.80% di share commerciale).

Dallo scorso settembre, il sito www.striscialanotizia.mediaset.it ha raggiunto più di 11.2 milioni di utenti unici (+61% rispetto alla stagione precedente), generando oltre 45 milioni di pagine viste (+62%). I video multipiattaforma superano le 38 milioni di visualizzazioni (+180%). In particolare, il solo caso Botteri ha generato quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni, mentre il primo video del deepfake di Matteo Renzi con cui Striscia ha inaugurato l’edizione conta circa 600 mila views.

Nel corso di questa stagione, più di 238 mila utenti hanno utilizzato la pagina del sito SOS Gabibbo (+32%), che consente di entrare in contatto con la redazione e segnalare scandali e ingiustizie. Ogni settimana la pagina Facebook ufficiale, che conta più di 1 milione di fan, raggiunge 5.600.000 persone, mentre il profilo Instagram, seguito da oltre 1 milione di follower, raggiunge oltre 1.300.000 utenti. Alcuni post hanno raggiunto anche più di 8 milioni di persone e generato oltre 5 milioni di visualizzazioni.

