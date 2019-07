Stranger Things, domani su Netflix la terza stagione: dove eravamo rimasti

La terza stagione di Stranger Things è pronta a fare il suo debutto su Netflix. Domani, 4 luglio, gli 8 nuovi episodi della serie ideata dai Duffer Brothers saranno online, per la gioia dei milioni di fan sparsi per il mondo. E la data non è casuale: il 4 luglio, infatti, è il giorno dell'Indipendenza americano, da cui ripartiranno le surreali avventure dei giovani protagonisti della serie. Ma prima di cominciare con la terza stagione di Stranger Things, può essere utile un breve ripasso per ricordare dove eravamo rimasti.



La seconda stagione si conclude con il gran ballo d'inverno, in cui la coppia formata da Undici e Mike può godersi finalmente un po' di serenità dopo gli sconvolgenti eventi avvenuti nella cittadina di Hawkins. Eppure, proprio nell'ultima scena, si vede come una nuova minaccia dal "Sottosopra" incomba sulle vite dei nostri insoliti eroi. Nonostante Undici abbia chiuso il varco che conduce nell'altra dimensione, infatti, pare che i mostruosi esseri che vi si nascondono siano tutt'altro che finiti, anzi.

La storia riparte dall'estate del 1985, con i giovani protagonisti ormai adolescenti, che oltre ai "demogorgoni" dovranno combattere anche le prime inquietudini d'amore. Undici, Mike, Will, Lucas, Dustin e Max, ma anche la controparte adulta formata dagli irresistibili Hopper e Joyce. Senza dimenticare le peripezie, a metà fra l'horror e il comico, dei vari Steve, Nancy e Jonathan, alle prese con le prime esperienze nel mondo dei "grandi". Tutto questo senza dimenticare la cornice marcatamente anni '80, il vero marchio di fabbrica del successo di Stranger Things.

