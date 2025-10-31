Stranger Things 5 a Lucca Comics. I creatori: «Conosciamo il finale da 7 anni»

Trendsetting - Newsletter Moda e Tendenze, ogni martedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Dopo aver annunciato il trailer finale e le date della quinta, e ultima stagione, Stranger Things continua a entusiasmare il pubblico con Matt e Ross Duffer, i creatori della serie Netflix, intervenuti da Lucca Comics per la presentazione in anteprima dello show finale.

L'idea del finale

«Già da 7 anni - dice Matt Duffer - sapevamo come sarebbe finita la serie. Appena abbiamo iniziato a lavorare sulla stagione 5 di Stranger Thinghs abbiamo subito pensato agli ultimi 40 minuti dell'ultimo episodio della stagione. Sapevamo che se questi 40 minuti non fossero stati perfetti il resto della serie non avrebbe potuto esserlo. Abbiamo lavorato al contrario». Gli fa eco il fratello Ross: «Questa ultima stagione (e in particolare l'ultimo episodio) riflette il nostro percorso personale».

Come sono evoluti i personaggi

Il cast, cresciuto insieme ai propri ruoli, riflette su questo lungo percorso.

Finn Wolfhard, interprete di Mike, racconta: "È cambiato molto nel corso delle stagioni, come succede a tutti gli adolescenti. Non combatte mostri nella vita reale, ma le sue esperienze riflettono le nostre. Nella quinta stagione cercherà di tenere unito il gruppo e di essere un leader in questo». Gaten Matarazzo, interprete di Dustin, aggiunge: «In questa stagione affronta nuove sfide, dolore e perdita. Tutti i personaggi, per la prima volta, si sentono veramente persi e spaventati». Per Caleb McLaughlin, interprete di Lucas, il percorso del suo personaggio è diventato più profondo: «All'inizio Lucas era più sulla difensiva. Nella quinta stagione diventa più sensibile, anche grazie a Max (Sadie Sink). Il Sottosopra è un mondo di demoni e paure, ma è attraverso quei demoni che Lucas trova la propria resilienza». E Noah Schnapp, inteprete di Will, conclude: «Will è cresciuto tantissimo. Ha affrontato molti problemi e ha trovato la sua voce. È un personaggio che insegna che va bene essere sé stessi», dice l'attore, che ricorda quando ha chiesto al personaggio di Winona Ryder, interprete di Joyce (madre di Will) un aiuto sulle scene di pianto: «Ricordo la pressione che ho sentito quando ho dovuto girare la prima scena in cui piango. Le ho scritto per chiederle un consiglio e mi ha aiutato, è stata dolcissima con tutti. Ci ha svelato qualche trucco su come gestire l'emotività davanti alla macchina da presa».

Gli attori a Lucca Comics

La serie fenomeno globale di Netflix ideata dai Duffer che ha trasformato Lucca Comics in Hawkins per un'intera giornata, con la presenza dei protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e dei creatori Matt e Ross Duffer dopo un incontro con la stampa e il pubblico di fan a Teatro Giglio affollatissim, e un autentico bagno di folla, è una festa in onore di una saga amatissima in tutto il mondo da numeri record.

Le date dell'ultima stagione

L'atteso capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep.5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana)