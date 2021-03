Maria Teresa Ruta e il fratello Stefano insieme dopo il GF VIP e dopo il grave incidente in bici

In studio a Domenica Live, per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip, l'incontro tra Maria Teresa Ruta e il fratello Stefano Ruta, che ha raccontato così il suo terribile incidente: «Per fortuna il peggio è passato, l'inferno è finito ma c'è una lunga strada in salita adesso. Ero a una gara amatoriale e una macchina mi ha centrato mentre ero in bicicletta. Il circuito era formato da quattro vie, mai mi sarei immaginato uno scontro simile. Fra le altre cose ho avuto quattro vertebre della schiena rotte, undici costole, escoriazioni e polmone perforato, più commozione celebrare e tre giorni in coma. Poi incredibilmente mi sono risvegliato, ho avuto una fortuna sfacciata. Vent'anni fa ho avuto un incidente stranissimo, come è stato strano questo, mi sono ritrovato sempre nell'Ospedale di Cesena, mi hanno salvato due volte».

«I due incidenti di mio fratello sono stati miracolati. Anche Guenda ha avuto un incidente simile, ma quello di Stefano è stato davvero incredibile. Prima di entrare nella casa del GF VIP ero con lui in ospedale, il terzo giorno, per provare a svegliarlo hanno fatto di tutto. Sono uscita perché mi sentivo svenire. C'erano tante mamme e mogli, papà e figli e dopo un paio di ore sono usciti e mi hanno detto che Stefano si era svegliato. Mi sono sentita male per tutte le altre persone che erano con me, ma ero felice che si fosse svegliato. Per svegliarlo gli parlavo di papà, anche mamma, che è il generale di ferro. Parlavo con papà, che ci ha lascito 4 anni fa, e con lui contemporaneamente, l'ho pregato di lasciarcelo ancora qui con noi. Gli dicevo di non lasciarmi, come avrei fatto solo con la mamma?».

Prosegue Stefano: «Con la punta degli occhi guardavo il soffitto, perché ero bloccato, e ho visto tornare questa testa bionda pazza. Che mi ha subito sgridato, non mi ricordavo nulla dell'incidente».

Alleggerendo l'argomento Barbara D'Urso ha riportato in scena il triangolo sentimentale fra l'attuale compagno Roberto Zappulla e Amedeo Goria. I figli della coppia sono ancora convinti che il padre sia ancora innamorato di Maria Teresa. La replica della Ruta: «Posso solo fare il matrimonio civile da divorziata, ma vorrei sposarmi nuovamente, con tanto di prete sub, in Italia. Ci siamo già sposati tante volte in giro per il mondo io e Roberto».

Replica Stefano: «Va bene che Amedeo è un Don Giovanni seriale, ma come fa a avere certe fortune! La sua attuale fidanzata è una bonazza. Anche se lui dice che non sono fidanzati con Vera Miales. In questi quindici anni comunque ho conosciuto più di una ventina di fidanzate, e sono solo alcune di quelle che frequenta».

Arriva poi il video messaggio choc alla D'urso, che mostra Vera Miales e Amedeo Goria, che affermano che si stanno rifrequentando dopo i contrasti che hanno avuto. La replica della Ruta: «Non deve piacere a me, ma a lui. Lei è molto bella, fortunatamente Goria è più avanti con gli anni, rispetto a quando ci siamo sposati, magari adesso smetterà di guardare a destra o sinistra. Se ti piace proprio magari ti andrà bene».

