Stefano De Martino, torna in tv: Bar Stella il suo nuovo progetto Rai dedicato al nonno

Piace sempre di più il ballerino Stefano De Martino. Dopo essersi fatto apprezzare da aria de Filippi nel talent Amici l'artista partenopeo dimostrando le sue altre abilità ha cominciato la sua scalata televisiva. E piace soprattutto nelle vesti di conduttore. Dopo essere stato inviato a "L'Isola dei Famosi", "Made in Sud" e "Stasera tutto è possibile" De Martino si mette in tasca un altra conquista. Rai 2 gli affida la consuzione di un altro programma. "Bar Stella" ecco il nome del nuovo progetto dell'ex di Belen Rodriguez. Un nome familiare ai fan storici e più affezionati di Stefano: così si chiamava infatti il bar gestito dal nonno di De Martino, lo stesso in cui il ballerino si esibiva da bambino come mostra un video pubblicato da Stefano stesso sui social lo scorso anno. L'ormai ex ballerino è ripreso mentre a 5 anni muoveva i suoi primi passi di danza nel locale del nonno. Ha scelto anche lui il nome e a quanto sembra Stefano per accettare il nuovo contratto ha preteso e ottenuto piena autonomia e libertà d’azione.

Parte da un luogo del cuore quindi il bel De Martino per il programma che lo vede protagonista al 100%, un messaggio chiaro e di avviso per quello che i telespettatori devono aspettarsi: uno show che parla di lui e che lo racconta perchè porta la sua firma. Partirà a dicembre, stando alle indescrizioni, Bar Stella con due puntate, anche se non è escluso che potrebbero allungare il programma. Tanti amici faranno visita al papà di Santiago. Non si sa ancora nulla sul format che De Martino ha pensato ma facendo un salto nel passato in un'intervista Stefano De Martino aveva raccontato di essere cresciuto con i programmi di Renzo Arbore e di sperare che la tv potesse tornare a quello. «Ecco, è quella la tv che amo e che spero ritorni». Ecco perché si può immaginare che con Bar Stella di Stefano De Martino potremo tornare in quell'era felice della televisione italiana.