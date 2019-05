Stefano De Martino racconta il suo sogno di carriera: «Voglio riportare in tv il varietà»

Stefano De Martino è stato promosso a pieni voti dopo l'esperienza televisiva di "Made in Sud" e dopo l'ultima puntata della trasmissione, in onda lunedì in prima serata su Rai2, si concede qualche bilancio e racconta il suo sogno professionale sulle pagine del ‘Corriere della sera’.

«Sono convinto che più vai avanti e più hai la consapevolezza per goderti la vita. Oggi penso di aver fatto già abbastanza errori per proseguire con una buona marcia», la stessa con cui ha affrontato la sua prima esperienza da conduttore, regalando nuova energia a "Made in sud", che su Rai2 ha superato la media di rete.



De Martino è così riuscito nel corso delle puntate a dimostrare il proprio talento tra un’esibizione di ballo, canto e la conduzione in diretta delle puntate. La scommessa vinta sia in termini di share che di apprezzamento da parte del pubblico lo ha così catapultato in Rai come uno dei giovani showman su cui puntare.

«Ho studiato tanto e continuo a farlo. Studio da showman. Vorrei portare in Rai uno show giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo. Sarà che sono un giovane-vecchio, ma trovo che in un’epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quella eleganza» e aggiunge «E’ un progetto del domani. Nella mia carriera mi sono reso conto che tutto è successo quando era giusto che accadesse».

