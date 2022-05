Domenica In Show, l'emozionante incontro tra Stefano De Martino e Renzo Arbore: «Per me è un onore, non ho parole»

Ieri in casa Rai si sono festeggiati i 30 anni di Domenica In. E con Mara Venier nella serata speciale ci sono stati tanti amici, primo tra tutti Renzo Arbore. «Lui è stato il primo a darmi gli imput, a darmi i consigli piu' belli e piu' saggi fatti d'amore quando io ho cominciato la mia prima Domenica In». E l'artista è tornato in tv dopo anni di lontananza proprio per essere al fianco della sua cara Mara e fare insieme a lei un vero viaggio nel tempo. Tra ricordi e aneddoti Arbore si è raccontato a tutto tondo in una toccante intervista. Non sono stati tralasciati neanche i dettagli piu' intimi della storia tra lui e Zia Mara.

Domenica In Show, l'incontro tra De Martino e Arbore

Lo aveva già annunciato così la conduttrice della domenica che ieri è tornata in prima serata. Ore di festa, ma lo avevano già annunciato da Rai 1 che sarebbe stato così: un via vai di ospiti riuniti per incoronare i successi dello show della domenica. Ma l'incontro che rimarrà nella storia è stato quello tra Renzo Arbore e Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici è riuscito così ad abbracciare il suo idolo, l'uomo che gli è stato d'ispirazione anche per il suo Bar Stella e lo aveva detto lui stesso: «un’ispirazione arboriana c’è, ma in ambito televisivo lui è un Maradona per me».

I complimenti di Renzo a Stefano

«Per me è un onore, hai realizzato un sogno, sai cosa significa per me essere qui, non ho parole», emozionato De Martino è grato alla conduttrice di Domenica In Show per questo regalo. Stefano ha tra le mani il conduttore tiene una teca con uno degli adesivi originali del programma Cacao meravigliao, com è lui stesso a raccontare: «Questo starebbe nel salotto di casa mia quando non lavoro, ma quando lavoro lo porto sempre con me, mi ha sempre portato bene», e non poteva non chiedergli l'autografo: «Se mi ha portato bene finora, figuriamoci con la firma». E la "benedizione" di Renzo Arbore non ha tardato ad arrivare: «Sei veramente bravo, ti auguro che sia tu a firmare tanti autografi».