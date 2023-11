Stefano De Martino ha messo in imbarazzo Caterina Balivo: «Sono dispiaciuta»

Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:43

Con il ritorno in Rai dello scorso settembre con il nuovo rotocalco pomeridiano ‘La volta buona’, Caterina Balivo sta raccogliendo un vasto successo di pubblico. Ieri, però, qualcosa è andata storto: durante un collegamento con Stefano De Martino e le prove di Bar Stella, il conduttore ed ex ballerino di Amici ha messo in forte imbarazzo l’ex conduttrice campana. Ma cosa avrà mai detto l'ex marito di Belen Rodriguez? E per quale motivo la padrona di casa è parsa un attimo a disagio? Cosa sarà mai successo durante la diretta di ieri? E cosa c’entra in tutto questo Herbert Ballerina? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



La mamma di Belen sul papà di Santiago e Luna: cosa dice su di loro per difendere la figlia