Stefano De Martino a Domenica In non parla di Belen. «A Napoli con 10 kg in meno». Delusione social

Stefano De Martino, ospite a Domenica In, non parla di Belen e della crisi con la show-girl. Delusione tra i fan. In collegamento l'ex ballerino ha detto a Mara Venier: «Mara, sai che ti ho sostituita? Con la tua sagoma. Se mi venivi a trovare qui dovevamo stare distanti, per rispettare il distanziamento sociale. Invece la sagoma posso abbracciarla e tenerla vicina. Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene». De Martino sta per tornare in tv, su Rai2, con la trasmissione “Made in Sud”, «sorrisi e leggerezza post Covid - ha detto - senza dimenticare quello che è successo».



Stefano De Martino per scherzo ha mostrato il piede ingessato, come la presentatrice: «Sei il mio idolo, ti ho sempre imitata». Accanto a De Martino, Fatima Trotta che condurrà insieme a lui per il secondo anno consecutivo la trasmissione in onda da Napoli. «Non ci sarà il pubblico ma lavoriamo per il pubblico e cercheremo di portare leggerezza».

Ti vedo dimagrito, ha detto Mara. «L'aria di Napoli - ha scherzato - arrivo qui con dieci chili di meno per poter recuperare».

Delusione social. E sono tanti, su Twitter, i commenti di chi è rimasto deluso. Speravano di ascoltare da De Martino la versione sulla crisi con la show-girl, ma in trasmissione nessun accenno. «Nessuna domanda su Belen?», si stupisce qualcuno. «Dimagriti tutti e due, soffrono per amore», azzarda qualcun altro.

Stefano dimagrito e si vede Belen altrettanto c’è da dire che sicuramente soffrono entrambi 😞 mi spiace che peccato 💔 #stefanodemartino #belen — Chiara Salvi  🌵🎈 (@neve1280) June 14, 2020

Stefano De Martino: «Sorrisi e leggerezza con “Made in Sud”, senza dimenticare cosa è successo»



