6 Marzo 2021

di Eva Carducci

«Dormo ancora con il piumone tirato su, non mi sono ancora resa conto di essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip» racconta così Stefania Orlando la sua permanenza di sei mesi al GF, nel salotto pomeridiano di Verissimo.

Prosegue il racconto dell'Orlando: «Non ho rimpianti, anche gli sbagli che ho fatto nella vita li rifarei, perché mi hanno portato a essere la donna che sono oggi, risolta, completa e serena. Siamo il risultato di quello che abbiamo fatto, che abbiamo costruito anche sbagliando. Senza certi errori non ci sarebbero stati certi risultati. Anche le cose brutte ci rendono più forti».

Stefania Orlando risponde ad Andrea Roncato: «Perché ripescare una storia di 20 anni fa?»

Racconti familiari, dai genitori alla fine del matrimonio con Andrea Roncato: «Ottantasei e ottantasette anni, i miei genitori sono i miei figli oggi, sono legatissima a loro. Quello che non ho fatto da adolescente, per cercare la mia dimensione, lo sto recuperando ora. Quando ho incontrato Andrea gli è stato subito molto simpatico, perché è affabile e simpatico. La fine del matrimonio si vive sempre come un fallimento. Ora ho un nuovo marito, una matrimonio che dura da tredici anni. Io e Andrea ci siamo dati la possibilità di andare avanti e di non rimanere incastrati in un rapporto che non aveva più motivo d'esistere».

Stefania Orlando chiarisce poi un punto sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: «La verità è che io ho preso materialmente la decisione di andarmene, e ho incontrato un'altra persona. C'erano dei problemi però, alcuni non li conoscevo. L'intervista di Andrea con te Silvia mi hafatto scoprire cose che non conoscevo. Non sapevo che facesse uso, non assiduo, di sostanze stupefacenti. Ho avuto un crollo emotivo non indifferente dopo quelle rivelazioni, volevo andare via. Non so perché poi abbia cambiato versione e raccontato che in realtà il nostro matrimonio è finito per un mio tradimento. Non ci siamo sentiti dopo l'uscita dal Grande Fratello, ognuna di noi ha la sua vita. Io rispetto la sua e spero lui rispetti la mia».

Entra poi in studio il compagno di avventure, e amico all'intero della casa del GF VIP, Tommaso Zorzi, con cui ha ricordato i momenti migliori dei sei mesi di permanenza nel reality. Alla domanda secca "con chi non usciresti a cena?" la Orlando ha risposto così: «Dei coinquilini del GF non uscirei a cena con Dayane. Mi voleva fuori dalla casa e mi ha messo in nomination. Ha fatto bene, fino all'ultimo giorno l'ho stimata, ma alla fine non mi ha sfidato, e lì non è stata coraggiosa». Per Tommaso Zorzi invece la lista è lunga: «Non uscirei con Giulia Salemi, Maria Teresa, Guenda, Pierpaolo... fai prima a chiedermi il contrario!»