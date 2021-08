Stasera in tv, Tre metri sopra il cielo su La 5: gli errori che non hai mai notato nel famoso film

Mercoledì 11 Agosto 2021, 12:07

Stasera in tv su La5 va in onda alle 21.10 Tre metri sopra il cielo film con Riccardo Scamarcio e Katy Saunders. La pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Federico Moccia, regalò la notorietà a Riccardo Scamarcio facendolo diventare un sex symbol e uno degli attori più richiesti. Uscito nelle sale nel 2004 la pellicola diretta dal regista Luca Lucini ha fatto sognare milioni di adolescenti, ma non solo. Il classico lenzuolo attaccato dal ponte di corso Francia (zona a Roma Nord, per chi non la conoscesse) ha fatto riscoprire il romanticismo puro e fresco. Io e te Tre metri sopra al cielo. La storia è pressochè scontata: lo scapestrato benestante che si innamora della sofisticata ragazza di buona famiglia. Stefano Mancini, detto "Step" e Fabrizia Gervasi detta "Babi" appartengono a due realtà completamente diverse, nonostante entrambi appartengano a famiglie altolocate. Lei è una studentessa modello, ha amici e corteggiatori e si divide tra casa, scuola e festicciole private d'élite. Lui è un teppista dal passato violento e pieno di rabbia a causa della separazione dei genitori, che trascorre il suo tempo tra corse clandestine in moto e scorribande sempre a fianco del suo amico Pollo e altri amici della palestra.

Tre metri sopra il cielo, la trama

Il destino li porterà a incontrarsi e a innamorarsi, sebbene Babi sia l'unica testimone dell'aggressione di Step a un pover'uomo a cui ha spaccato gli occhiali con una testata e intenda testimoniare contro il ragazzo. La loro storia decolla secondo la banale logica dell'alchimia tra opposti e dell'opposizione dei genitori di lei. Babi viene introdotta in un mondo che le è sconosciuto, inizia a bigiare la scuola, a studiare di meno e a cacciarsi nei guai ma sembra che nulla sia in grado di dividerla da Step. I due non sono mai stati innamorati prima, ma la vita violenta e sregolata condotta da Step farà fare marcia indietro a Babi svariate volte sino a quando, in seguito alla morte del suo grande amico Pollo che a sua volta era fidanzato con Pallina, la migliore amica di Babi, deciderà di lasciarlo definitivamente. Una storia d'amore toccante e possibile, forse è proprio per questa sua veridicità che funziona oggi come nel 2004.

Gli errori tutti da scoprire

Nonostante il grande successo, come tutti i capolavori anche in questo film ci sono diversi errori. Tatuaggi che appaiono e scompaiono, magliette a mezze maniche che diventano maglioni e molti altri ancora.

