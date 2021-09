Giovedì 9 Settembre 2021, 16:56

Stasera in tv, su Rai 1 arriva il primo apputnamento con i Seat Music Awards 2021. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in diretta dall'Arena di Verona, saranno ancora una volta i conduttori dell'evento, quest'anno dedicato a Raffaella Carrà. Da Claudio Baglioni a Marco Mengoni ecco gli ospiti della prima serata.

