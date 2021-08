Stasera in tv 20 agosto, Scent of a Woman su La7: ecco come Al Pacino è riuscito a imitare la cecità

Venerdì 20 Agosto 2021, 15:40

Nel 1992 arriva al cinema ‘Scent of a woman - Profumo di donna’ film che vede protagonista uno straordinario Al Pacino. Per questa interpretazione, l’attore di Scarface vince l’Oscar come Miglior Attore Protagonista. Al Pacino ha studiato e preparato con cura il personaggio del Tenente Colonnello Frank Slade. Si confrontò con Vittorio Gassman che aveva interrato lo stesso ruolo nell’adattamento di Risi e frequentò due importanti associazioni per non vedenti di New York. Crediti foto: kikapress Music: «Summer» from Bensound.com



