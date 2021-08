Stasera in tv, Romanzo Criminale su Cine 34: curiosità ed errori nel film che non hai mai notato

Venerdì 27 Agosto 2021, 11:39

Stasera in Tv Venerdì 27 agosto Cine 34 canale 34 alle 21:00 propone 'Romanzo Criminale' film del 2005 diretto Michele Placido tratto dall'omonimo romanzo del 2002 di Giancarlo De Cataldo. La storia è ispirata a quella della Banda della Magliana una delle più potenti organizzazioni criminali negli anni '70 operava a Roma. Un film che ha riscosso un grande successo vincendo 8 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, 3 Ciak.. e che ha consacrato attori come Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Elio Germano, Claudio Santamaria. Ma qualche errore qua e là c'è! Crediti foto: Shutterstock, kikapress, Ufficio stampa Warner Bros Italia Music: «Summer» from Bensound.com

