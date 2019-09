Stasera in tv: da Il Commissario Montalbano su Ra1 a Temptation Island VIP su Canale5

Stasera in tv, ecco i programmi di oggi lunedì 23 settembre: dalla fortunatissima serie tv de Il Commissario Montalbano su Rai 1, passando per il reality Temptation Island - VIP su Canale 5, fino a Rambo su Italia1, il primo film diretto da Ted Kotcheff che ha reso celebre il personaggio interpretato da Sylvester Stallone.

Rai1, ore 21.45: Il Commissario Montalbano - Gli rancini di Montalbano

Siamo a fine anno e il commissario riceve inviti da ogni parte per il cenone di Capodanno. Dopo aver discusso con la fidanzata Livia e essersi rifiutato di andare a casa dei colleghi, rimane a Vigata con l'intenzione di accettare invece l'invito di Adelina, la signora che gli prepara i pranzi e gli sistema la casa, e dei suoi deliziosi arancini, tra l'altro contenta di poter festeggiare la fine dell'anno con i due figli che sono contemporaneamente ed eccezionalmente fuori di prigione. Pasquale, uno dei figli di Adelina, è tuttavia sospettato di furto in un supermercato di Montelusa. Gli inquirenti, infatti, sembrano aver trovato il suo portafoglio sul luogo del furto. Montalbano è amareggiato più per il fatto che non potrà gustare gli arancini, che per la cattura di Pasquale. Contattato il delinquente, Montalbano riesce a gettare luce, con i suoi soliti trucchi da commissario astuto, sulla vicenda. Il furto è stato compiuto in realtà da un'altra banda di malviventi, ed il povero Pasquale stavolta non c'entra davvero nulla. Una telefonata anonima agli inquirenti risolverà la faccenda e salverà la cena di Capodanno di Montalbano e quindi l'occasione di poter assaporare i prelibati arancini di Adelina.





Rai2. ore: 21.20: Stasera tutto è possible (Show)

Lo show prevede varie prove a cui si dovrà sottoporre un gruppo, differente per ogni puntata, di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Non c'è competizione, né una giuria, in quanto lo scopo del programma è esclusivamente quello di far divertire i telespettatori. Stefano De Martino sarà il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell'allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.



Tra il 2015 e il 2017 nel Mar Mediterraneo navigavano fino a quindici navi di Organizzazioni non Governative che facevano ricerca e soccorso dei migranti in fuga dalla Libia e dal nord Africa. E oggi? Come è accaduto che nell'opinione pubblica le Ong si sono trasformate da "angeli del mare" a "taxi dei migranti"? Un'inchiesta internazionale per fare il punto sulle indagini della magistratura, sul ruolo delle organizzazioni non governative nei soccorsi ai migranti e una riflessione sulla questione dei diritti umani che coinvolge il nostro Paese e l'Europa intera.



Canale5, ore 21:20: Temptation Island - VIP (Reality)

Il docureality condotto da Alessia Marcuzzi che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualita' di coppia ancora mancante. Un interrogativo su tutti: sono felice nella mia vita di coppia? Estraniati dalla quotidianita', senza avere contatti con nessun media, lontani dalla rassicurante routine e dalle abitudini consolidate del loro me'nage, le coppie, tutte non sposate e senza figli, vivranno separate per 21 giorni: gli uomini soggiorneranno con giovani donne single e altrettanto faranno le donne.





Italia 1, ore 21:30: Rambo (Film)

Reduce del Vietnam, malinconico e deluso, a Rambo la guerra ha lasciato segni profondi. Quando si reca a trovare un suo commilitone, viene a sapere qualcosa di troppo sconveniente.

Il film diretto da Ted Kotcheff, con protagonista Sylvester Stallone, è stato un successo al botteghino incassando circa 47 milioni di dollari nel solo mercato statunitense per poi arrivare, a livello mondiale, ad un totale di 125 milioni di dollari.



Rete4, ore 21:45: Quarta repubblica (Approfondimento)

Il programma condotto da Nicola Porro va alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un'analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.





Ore 21:15, La7: L'uomo della pioggia (Film)

Appena laureatosi in giurisprudenza, Rudy Baylor (interpretato da Matt Damon) si scontra subito con la realtà dei fatti. Il bisogno di lavorare lo porta a cercare clienti e casi legali ovunque sia possibile, ma ciò significa frequentare tipi di dubbia fama per sbarcare il lunario mentre, allo stesso tempo, vuole combattere le ingiustizie di un sistema che favorisce i ricchi e i potenti. Rudy viene assunto da Bruiser Stone, avvocato legato alla criminalità. Qui conosce Deck Shifflet, praticante che non ha mai superato l'esame di abilitazione all'albo degli avvocati ma che conosce tutti i retroscena del sistema. La piccola, tratto dal libro omonimo di John Grisham, è diretta da Francis Ford Coppola.



Canale8, ore: 21:25: Octopussy - Operazione Piovra (Film)

James Bond, reduce da una missione a Cuba, dov'è riuscito a sfuggire, a bordo di un mini-jet Bede BD-5, a un missile terra-aria e a distruggere un'intera guarnigione militare di Fidel Castro, è incaricato d'indagare sulla scomparsa del collega 009, ucciso da due gemelli lanciatori di coltelli, mentre rientrava dalla cortina di ferro, dove stava indagando su un traffico di gioielli falsi. Prima di morire, 009 era riuscito a far pervenire un uovo Fabergé in smalto e diamanti all'ambasciata inglese.



NOVE, ore: 21:25: Aspirante Vedovo (Film)

Alberto (Fabio De Luigi) è un un imprenditore senza arte né parte il cui migliore affare è stato sposare Susanna Almiraghi (Luciana Litizzetto), ricca industriale del Nord Italia. Nel momento in cui la donna, stanca dell'uomo, ha deciso di liberarsene, un misterioso incidente aereo la vede scomparire. Il marito comincia così a gestire gli affari e a sentirsi realizzato, ma la dolce consorte non è defunta.

