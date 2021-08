Stasera in tv 19 agosto, Il bisbetico domato su Rete 4: ecco dove è stato girato il film con Celentano

Giovedì 19 Agosto 2021, 10:54

Giovedì 19 Agosto su Rete 4 in prima serata va in onda un cult del cinema italiano: 'Il Bisbetico Domato'. Film del 1980 diretto da Castellano e Pipolo, è la rivisitazione della celebre commedia di William Shakespeare la bisbetica domata e vede protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti. Un film che come dicevamo è un cult girato quasi tutto in Lombardia, tra il Comasco, Milano, il lecchese e la brianza. Ecco dove.

