Stasera in tv, oggi 18 agosto 2Le fate ignoranti" su La5: dove si trova la famosa terrazza

Mercoledì 18 Agosto 2021, 14:54

Mercoledì 18 Agosto alle 21:10 LA5 propone 'Le Fate ignoranti' celebre film del 2001 diretto e scritto da Ferzan Özpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Fu il primo film che il regista turco girò in Italia e per la precisione nel quartiere Ostiense a Roma e il grande successo della pellicola riportò alla ribalza questa zona di Roma. Così la terrazza de Le Fate Ignoranti è diventata iconica. In molti si sono chiesti se esistesse veramente e se fosse semplicemente un set. Esiste davvero ed ecco dove si trova. Crediti foto: kikapress, ufficio stampa Medusa Film, Shutterstock, Luca Perazzolo Music: «Summer» from Bensound.com



