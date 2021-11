Stasera in tv, oggi 10 nevembre Chi l'ha visto su Rai3: anticipazioni sui casi da risolvere

Stasera 10 novembre andrà in onda su Rai 3 in prima serata una nuova puntata di Chi l'ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Dalle anticipazioni sappiamo che tra i casi trattati ci sarà quello di Alessio, il giovane pugile e quello di Claudio l'escursionista sparito lo scorso agosto a Cala Mariolu. I familiari hanno ricevuto alcune segnalazioni in zona Palau e Santa Teresa di Gallura, era davvero lui? crediti foto@kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chi l'ha visto, che fine ha fatto Donatella Raffai? Cosa fa oggi per vivere l'ex conduttrice lontana dalla tv