Stasera in tv, oggi lunedì 8 novembre su Italia 1 «xXx - Il ritorno di Xander Cage»: curiosità e trama del film con Vin Diesel

Stasera in tv, lunedì 8 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «XxX - Il ritorno di Xander Cage» del 2017. Undicesimo lungometraggio del regista statunitense D.J. Caruso. Tra i protagonisti Samuel L. Jackson, Vin Diesel e Toni Collette.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto IN TV Rubicondi, papà Claudio a Domenica In IL CASO Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno in lacrime

La trama

Xander Cage, interpretato da Vin Diesel, rientra da un esilio autoimposto per affrontare il terribile guerriero alpha Xiang e la sua squadra nel tentativo di mettere le mani su un'arma potenzialmente letale conosciuta come "Vaso di Pandora". Affiancato da nuovi, coraggiosi alleati, in cerca di emozioni forti, Xander si trova molto presto invischiato in un complotto che mira a mettere i governi mondiali gli uni contro gli altri.

Curiosità

Il primo teaser trailer del film viene diffuso il 18 luglio 2016 dallo stesso Vin Diesel tramite il suo profilo facebook, mentre il trailer esteso viene diffuso il giorno seguente, 19 luglio, insieme al primo trailer italiano.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures a partire dal 20 gennaio 2017 ed in quelle italiane dal 19 gennaio.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»