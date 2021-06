Stasera in tv venerdì 25 giugno su Italia1, «X-Men: l'inizio»: curiosità e trama del film

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:24

Stasera in tv andrà in onda il film "X-Men: L'inizio" del 2011. Questo è il quinto film che vede protagonisti i mutanti Marvel. Magneto e il Professor X, dotati di poteri straordinari, decidono di unire le forze con altri mutanti per fermare l'ascesa del perfido Sebastian Shaw. Ma, proprio durante la lotta contro il comune nemico, nel rapporto tra Charles ed Erik comincia ad annidarsi il seme del dissesso che porterà le loro strade a separarsi.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE «Mi presenti i tuoi?»: trama e curiosità del... TELEVISIONE «Gran Torino»: trama e curiosità del film di... TELEVISIONE «Zona Bianca»: chi saranno gli ospiti? TELEVISIONE Stasera in tv mercoledì 23 giugno su Italia1, «Il... TELEVISIONE Stasera in tv mercoledì 23 giugno su Rai2, «Ricetta...

Stasera in tv giovedì 24 giugno su Italia1, «Mi presenti i tuoi?»: trama e curiosità del film

Curiosità

Alla regia Matthew Vaughn, già regista "Kick-Ass" e "Stardust". Il 18 gennaio 2011 è stata resa disponibile la prima foto ufficiale dal film e il 20 gennaio sono state rilasciate ulteriori foto. Il film non solo ha ottenuto critiche molto positive da parte dei siti di recensioni ma è anche riuscito a sfondare al botteghino e ad aprire una saga lunga quasi un decennio.

Stasera in tv mercoledì 23 giugno su Rai2, «Ricetta per un inganno»: curiosità e trama del film