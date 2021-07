Stasera in tv giovedì 1 luglio su Italia 1, «Vi presento i nostri»: curiosità e trama del film

Giovedì 1 Luglio 2021, 13:45

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Vi presento i nostri» del 2010. Settimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Paul Weitz, il film commedia è conosciuto anche con il titolo originale «Meet the Parents: Little Fockers».

La trama

Dopo il successo dei primi due capitoli, «Ti presento i miei» e «Mi presenti i tuoi?» questo è il terzo atto della divertente saga familiare che vede protagonisti Jack Byrnes, interpretato da Robert De Niro e Greg Fotter, interpretato da Ben Stiller. Con la nascita dei piccoli Henry e Ashley, la famiglia di Greg e Pam si è decisamente allargata e quando, per festeggiare il quinto compleanno dei due gemelli, i Fotter si recano a casa dei genitori di Pam, Greg verrà sottoposto dal perfido suocero a nuovi, esilaranti e tremendi test.

Curiosità

Dovendo scegliere un suo successore come capofamiglia Jack enfatizza la sua decisione facendo riferimento al film cult «Il Padrino» (The Godfather in inglese), giocando con il nome dei generi: infatti Bob sarebbe stato "The Bobfather", ma i giochi di parole si perdono nella traduzione italiana. Mentre la scena nella vasca delle palline in cui Jack Byrne si muove sotto la superficie e Gay Fotter non riesce ad individuarlo, è un chiaro riferimento al film «Lo squalo».

