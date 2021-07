Stasera in tv, mercoledì 28 luglio su Rai 4 «Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti»: curiosità e trama del film con Christoffer Nordenrot

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:33

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti» del 2018. Terzo lungometraggio diretto dal regista svedese Victor Danell. Tra i protagonisti Lisa Henni, Christoffer Nordenrot e Jesper Barkselius. Si tratta di un thriller svedese di guerra catastrofica prodotto dalla Crazy Pictures. Il film è ambinetato in uno scenario in cui la Svezia viene invasa durante un'estate piovosa.

La trama

Nel 2005, Alex vive in un villaggio con sua madre e suo padre aggressivo Björn. Sua madre lascia la famiglia e l'amica più intima di Alex, Anna, si trasferisce a Stoccolma. Alex decide di lasciare suo padre e si trasferisce da un parente. Dieci anni dopo, Alex vive a Stoccolma ed è ora un famoso pianista. Durante la mezza estate, ci sono più esplosioni a Stoccolma. Mentre la Svezia è sotto assedio, attaccata da una misteriosa milizia, Alex, appena tornato nella città in cui è cresciuto, dovrà battersi per la sopravvivenza, riconciliarsi con suo padre e ritrovare Anna, il suo amore di gioventù.

Curiosità

La Il film è uscito in Svezia il 20 giugno 2018, due giorni prima del Midsummer svedese. Il film stesso è ambientato durante la Midsummer. Il titolo svedese del film è il nome di un inno tradizionale fortemente associato all'estate, «Den blomstertid nu kommer». Durante il primo fine settimana dopo la sua uscita, è stato il secondo film più visto nelle sale cinematografiche in Svezia. Nel marzo 2019 la società ha annunciato che il film era stato venduto in 100 paesi, diventando così una delle maggiori esportazioni dell'industria cinematografica svedese nel 2018.

