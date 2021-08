Stasera in tv, martedì 3 agosto su Rete 4 «Today You Die»: curiosità e trama del film con Steven Seagal

Martedì 3 Agosto 2021, 16:37

Stasera in tv, martedì 3 agosto, andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «Today You Die» del 2005. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Don E. FauntLeRoy. Tra i protagonisti Sarah Buxton, Steven Seagal e Nick Mancuso. Seagal è anche produttore con Randall Emmett, George Furla e Danny Lerner. Il film è uscito in DVD negli Stati Uniti il ​​13 settembre 2005.

La trama

Scott, interpretato da Steven Seagal è un moderno Robin Hood, ruba ai ricchi per dare ai poveri. Un giorno accetta di fare da corriere al mafioso Max Gilardi, trasportando del denaro, ma qualcosa va storto. Durante un inseguimento Scott viene ferito e quando si sveglia non si ricorda più nulla e, per di più, è accusato di aver fatto sparire 20 milioni di dollari..

Curiosità

Ambientato e girato a Sofia, in Bulgaria e a Las Vegas, in Nevada, le riprese sono durate 56 giorni dal 4 ottobre e al 29 novembre 2004. Gli altri co-produttori della pellicola hanno intentato azioni legali contro Seagal. Secondo la Nu Image e la Kill Master Productions Seagal, durante le riprese di questa pellicola, si sarebbe presentato in ritardo sul set e avrebbe riscritto la sceneggiatura senza il loro permesso. Seagal ha invece semre smentito tutto.

