Stasera in tv, su IRIS “The new world - Il nuovo mondo”: trama e curiosità del film diretto da Terrence Malick

Domenica 1 Agosto 2021, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 20:26

Stasera in tv in prima serata su IRIS andrà in onda il film “The new world - Il nuovo mondo”. La pellicola (del 2005) è diretta da Terrence Malick e ha, tra i protagonisti, Colin Farrell e Christian Bale.

Trama

Siamo nel Virginia, nel 160': 103 uomini, appena sbarcati, fondano la colonia di Jamestown e il capitano John Smith viene incaricato di addentrarsi nella foresta alla ricerca di rifornimenti nel vicino villaggio. John viene fatto prigioniero dalla tribù indiana dei Powhatan che decide di ucciderlo, ma riesce a salvarsi grazie all'aiuto della principessa Pocahontas. Durante i giorni di permanenza nel villaggio tra i due si instaura un fortissimo legame; il capitano si innamora perdutamente della principessa tanto da entrare in conflitto con i suoi doveri. D'altra parte la tribù dei Powhatan si rende conto che gli inglesi non hanno intenzione di abbandonare l'isola e così ordisce un'imboscata contro di loro. Il piano fallisce dopo che Pocahontas avvisa Smith sulle intenzioni della sua tribù. A causa di ciò viene cacciata dal padre e si ritrova costretta a vivere tra i pionieri.

Cast e curiosità

Per il ruolo di Pocahontas è stata scelta l'allora quindicenne Q'orianka Kilcher, cantante di origini indio-peruviane nata in Germania ed apparsa sino a quel momento solamente nel ruolo di una corista nel film Il Grinch. Il suo nome in lingua quechua significa Aquila d'oro. Nel film compaiono in piccoli camei gli attori Ben Chaplin e John Savage, già presenti nel precedente lavoro di Malick La sottile linea rossa. Nel cast sono presenti anche gli attori Irene Bedard e Christian Bale, che nel 1995 hanno prestato la loro voce rispettivamente al personaggio di Pocahontas e a Thomas nel classico Disney Pocahontas.