Stasera in tv mercoleldì 14 luglio su Iris, «The Man - La Talpa»: curiosità e trama del film con Samuel L. Jackson

Mercoledì 14 Luglio 2021, 13:31

Stasera in tv, mercoledì 14 luglio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «The Man - La Talpa» del 2005. Sesto lungometraggio diretto dal regista, attore e sceneggiatore statunitense Les Mayfield. La pellicola è una commedia poliziesca americano con Eugene Levy, Samuel L. Jackson e Miguel Ferrer. Il film è stato prodotto da Rob Fried ed è stato baato su soggetto scritto da Piddock e Oberman.

La trama

Dopo che il suo compagno di lavoro e amico e stato ucciso durante il servizio, Derrick Vann, interpretato da Samuel L. Jackson, è costretto a lavorare sotto copertura per indagare su un caso, scoprire chi sia l'’assassino e assicurarlo alla giustizia. A causa di uno scambio di persona però, sarà costretto a fare coppia con Andy Fidler, interpretato da Eugene Levy, un logorroico e casinista rappresentante per dentisti che non gli renderà la vita facile, ma al posto di aiutarlo non farà altro che dargli grattacapi.

Curiosità

Il film è stato distribuito da New Line Cinema in Canada e negli Stati Uniti a partire dal ​​9 settembre 2005. Le riprese si sono svolte a Toronto, Hamilton e Oakville, Ontario, in Canada. Nel suo weekend di apertura, la pellicola ha guadagnato oltre 4 milioni di dollari nelle 2.040 sale in cui è stato distribuito. Ha quindi raggiunto complessivamente quasi 8 milioni e mezzo di incassi solo negli Stati Uniti.

